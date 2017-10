Minister Jaak Aab: Ida-Virumaa arengutõukeks on vaja enamat

„Ida-Virumaa on kiireima rahvaarvu kahanemisega piirkond Eestis. Sealses rahvastikus on kogu riigi väikseim laste ja noorte osatähtsus. Prognooside järgi see negatiivne suundumus jätkub ning seetõttu peame tegema konkreetseid samme halvima ärahoidmiseks,“ rääkis riigihalduse minister Jaak Aab.

„Ida-Virumaa arengutõukeks on vaja seni tehtust enamat. Selleks on loodud Ida-Virumaa programm. Mul on hea meel, et oleme jõudnud selle koostamisega lõpusirgele,“ lisas ta.

Ida-Virumaa programmiga arendatakse piirkonda kavandatud investeeringute toel, laiendatakse praegusi toetusmeetmeid ja suunatakse piirkonda täiendavaid vahendeid.

Järgneval neljal aastal on valitsus otsustanud piirkonda investeerida ligikaudu 190 miljonit eurot. Lisaks suurendatakse programmi mahtu järgmisel aastal 4,95 miljoni ja 2019. aastal 10 miljoni euro võrra.

Samuti on riigihalduse minister teinud piirkonna noorte väljarände peatamiseks ettepaneku maksta neile pärast kutse- või kõrgkooli lõpetamist ja erialasele tööle asumist igakuist stipendiumi. Stipendiumi suuruseks oleks 300 eurot ja seda on plaanis maksta 2–3 aasta jooksul.

Üks programmi osa puudutab tühjenevate korterelamute probleemi lahendamist. Selleks on vaja suurendada piirkonna projektide osakaalu korterelamute rekonstrueerimise toetuse meetmes. Tuleb anda täiendavat toetust omavalitsustele korterelamute renoveerimiseks, inimeste ümberpaigutamiseks ning vajadusel elamiskõlbmatute majade lammutamiseks.

Ida-Virumaa programmi eesmärk on elavdada majandust ja suurendada piirkonna elukeskkonna atraktiivsust. Lisaks on programmiga kavas pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning eelisarendada piirkonda, et vähendada selle mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Programmiga soovitakse kasvatada Ida-Virumaa elanike ettevõtlusaktiivsust ning palgatööst teenitavat tasu, et need jõuaks Eesti keskmisele tasemele. Samuti soovitakse, et kuni 35-aastaste elanike arv Ida-Virumaal on alates aastast 2020 suurem võrreldes statistikaameti 2014. aasta rahvastikuprognoosiga.

Ida-Virumaa programmi rakendamist plaanitakse hiljemalt 2018. aasta teisest poolaastast.