Põlula koolis peetakse põnevaid tunde

Auhindu jagati viies kategoorias, põnevaimate koolitundide seas tunnustati Põlula kooli tundi "Rägavere radadel" kolmanda kohaga.

Oma kodukandi tutvustamiseks ja ka ise selle tundmaõppimiseks valmistasid õpilased aabitsa, seinakaardi, lauamängu ja Google Maps'i kaardi.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üleeestilise konkursi „Õppimine on põnev!“ võitjate väljaselgitamiseks oli žürii eelnevalt valinud rekordilise 142 kooli ja lasteaia hulgast 15, kes said võimaluse esitleda oma projekti publiku ees. Välja tuldi tantsu, räppimise, näidendite, kuuldemängu, videotega. Publik valis elektroonilise hääletuse teel oma lemmikud ja nii selgus žürii ja publiku häälte liitmisel paremusjärjestus.

„Ettevõtliku kooli“ üleeestilise koordinaatori Kristi Krilovsi sõnul olid konkursi edulugude valikul tähtsaimad kriteeriumid õppe seotus eluga, õppekava läbipõimitus ja noorte vastutuse osakaal tegevuste juures. Viimast on projektide juures igal aastal ka laiemalt näha olnud. „Õpilasi võetakse rohkem kuulda ja neil lastakse iseseisvalt tegutseda, see tähendab, et neid usaldatakse ja neile antakse võimalus õppida läbi kogemuste,“ rääkis Krilovs. „Eriti hea meel on näha, et aina laiemalt seotakse üritusi õppeainetega, mis annab ainetunnile lisaväärtust reaalsete oskuste omandamise näol. Samuti kaasatakse aina rohkem õppimisse kogukonda.“

Ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul aitavad niisugused projektid panustada sellesse, et noored õpiksid juba koolis edaspidises eluks vajalikke oskusi – ise vastutust võtma, eesmärke seadma ja ellu viima, oma tugevusi üles leidma ja neid arendama.

„Edulugude konkurss suurendab koolide algatuste ja ettevõtmiste mõju oluliselt, sest õpetatakse, inspireeritakse ja julgustatakse ka teisi õpetajaid-õppureid niisuguseid projekte ellu viima. Just õppimise huvitavaks ja eluliseks muutmine ning seeläbi õppurite initsiatiivi ja entusiasmi nägemine on viinud ettevõtlike koolide võrgustiku laienemise varsti juba 100 koolini,“ lisas Ploom.