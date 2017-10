Esmaspäevast tõuseb viipemakse limiit 25 euroni

"See tähendab, et alates 16. oktoobrist saab kuni 25 euro väärtuses ostu eest viipemaksega tasuda ilma pangakaarti makseterminali panemata ja PIN-koodi sisestamata," ütles Eesti Pangaliidu kaartide töögrupi juht Meelis Nurk septembris pressiteate vahendusel.

Viipekaardid moodustavad Eestis 15 protsenti kõikidest pangakaartidest. Pangad prognoosivad, et 2017. aasta lõpuks on kõikidest makseterminalidest viipemakse võimekusega umbes 80 protsenti ning 2020. aastaks peavad viipemakseid võimaldama kõik terminalid.

Pangaliidu andmetel jääb 75 protsenti Eesti poodides tehtavatest maksetest alla 25 euro limiidi. "Esialgu Eestis kehtestatud kümne euro limiit tõestas, et nii tarbijad kui ka kaupmehed on uuest makseviisist huvitatud ning see on ka turvaline, kuna viipemakset saavad teostada vaid spetsiaalsed seadmed, mille kasutamiseks on vajalik leping pangaga. Pisteliselt küsitakse makse kinnistamiseks ka PIN-koodi isegi alla limiidi summa jäävate maksete korral," lisas Nurk.

Nurga sõnul tehakse viipemakse sama ostu eest ainult ühekordselt ning ainult siis, kui kaart on asetatud makseterminalist vähemalt kahe sentimeetri kaugusele.

Eestis väljastavad viipekaarte Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Krediidipank ja Luminor.