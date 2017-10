Valimispäeval saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas

Kõik valimisjaoskonnad on avatud kella 9– 20 ja hääletada saab üksnes oma elukoha järgses jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument – näiteks pass, ID-kaart, juhiluba või pensionitunnistus. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Samuti on oluline rõhutada, et elektrooniliselt antud häält valimispäeval muuta ei saa.

Kehva tervise või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt pühapäeval kella 14-ks.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimise eelhääletamisel osales 27,8 protsenti valijatest, elektrooniliselt hääletas 186 034 inimest, jaoskonnas 120 474 inimest.