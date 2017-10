Tapal on valijad aktiivsed

Enne keskpäeva oli valimisjaoskonnas pidevalt üle kümne inimese ning aeg-ajalt küündis nende hulk isegi paarikümneni.

Tapa jaoskonnakomisjoni liige Lydia Käsperson ütles, et kui eelvalimiste ajal oli suhteliselt vaikne, siis täna on olnud tööd pidevalt ning selle üle on hea meel. "Ilmselt aitab kaasa ka ilus ilm," sõnas Lydia Käsperson.

Palju oli keskpäeva paiku valimas lastega peresid, aga ka vanemaid inimesi. Käspersoni sõnul on hääletamas käinud ka päris noori, 16-17-aastaseid valijaid.

Keskpäevaks oli hääletanud 1491 valimisõiguslikku Tapa linna elanikku. Neist osales e-hääletusel 534 inimest, 18 hääletas väljaspool kodukohta ja 939 on käinud valimas jaoskonnas kohapeal.