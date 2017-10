Juhtum valimisjaoskonnas: vihane mees rebis sedeli tükkideks

Täna hommikul saabus valima umbes 40-ndates aastates noormees, kes tundus prouade sõnutsi juba valimisjaoskonda sisenedes olevat pahas tujus. Härra võttis valimissedeli ja istus seda põrnitsedes tükk aega nurgas. Prouad nägid, et ta mõtles kõik läbi – oli aru saada, et kogu valimisprotsess tekitas talle tuska. Pahane valija ei suhelnud kellegagi. Järsku tõusis ta püsti ja pani jooksu. Sedeliga, kuhu peale kirjutatud number. Valimisjaoskonnas töötavad naised reageerisid kohe ja lippasid talle järele.

Läks õnneks ja prouad palusid lahkujal sedeli tagastada. Härra küsis seepeale, milleks, mis sellega tehakse. Valimisjaoskonna juht selgitas talle, et sedelid on loetud. Sellele reageeris noormees vihaga, rebides bülletääni tükkideks. Tükid õnnestus valimisjaokonna töötajatel saada enda valdusesse.

Rakvere valimisjaoskonna number 4 juht Mairi Etverk ütles, et rikutud sedel läheb linnavalitsusse koos nendega, mis jäävad kasutamata. „See läheb protokolli kirja rikutud sedelina. Need tuleb tagastada,“ sõnas Etverk.

Rakvere valimisjaoskondades töötavad inimesed on öelnud, et midagi erilist ei ole toimunud. Täna on nurisetud seetõttu, et pastapliiats ei kirjuta hästi või numbrite nägemiseks oleks tarvis luupi. Ometi on saadud valitud.

Eelhääletusel ajas nii mõnegi raevu see, et täidetud sedel pandi ilma nimeta ümbrikusse, mis omakorda läks omavalitsusse saatmiseks suurde, nn transpordiümbrikusse. Viimasel olid peal inimese andmed. Nii mõnelegi see ei meeldinud, sest mine sa tea, äkki võidakse ümbrik avada ja teha sellega mis tahes.

Positiivse näitena tõid valimisjaoskonna töötajad naisterahva, kelle parem käsi oli kipsis, kuid vasakuga sai tal toiming tehtud.

Valimata ei jäänud ka 95-aastasel papil, kes kahe kargu najal aegamööda valimisjaoskonda saabus.