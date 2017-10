Hea mõte: Uhtna valimisjaoskonnas kostitati magusaga

„Ei,“ keeldub üks proua kindlalt magusast. Uhtna valimisjaoskonnas oli veel hommikul purk komme triiki täis, kuid nüüd on neid järel vaid mõni. Valimisaktiivsus on olnud hea.

Valimisjaoskonna töötaja Peep Orav on mõnus naljaviskaja. Praegu on tema tööjärg jõudnud selleni, et tal tuleb panna sedelile pitser. „Pitsati peksmisel läheb iga pauk pihta,“ sõnab mees.

Orav räägib, et on valimisjaoskonnas tegev juba teist korda. Täna arvab ta minevat kella üheksani, siis on neil hääled loetud.

Selgub, et valimiskomisjonis töötav mees ise valima ei lähe. „Sellepärast, et sel pole mõtet. Jätan valimata – jah, ausalt,“ sõnab Orav, kes ise jääks oma valimisjaoskonnas lihtsalt magusast ilma.

Mõttele, et valijale võiks tänutäheks kommi anda, pole seal valimisjaoskonnas täna tuldud. "Juba ammu pakume valijatele magusat. See on meil alati laual," märgib Orav.

Ka esmavalijaid ei jäetud Uhtnas tähelepanuta – noored läksid valimistelt koju raamatuga. Kõneleb see Sõmeru vallast, mis kaob nende valimistega ajalukku.