Aseris tuntakse Kunda linnapea vanaema, kuid mitte endist riigikogulast

Kella 15 paiku, kui Virumaa Teataja Aseris inimesi valimiste teemal usutles, käis kohalikus rahvamajas asuva valimisjaoskonna uks pidevalt lahti-kinni ning päris inimtühjaks ei jäänud see hetkekski.

Pisut eemal, Grossi Toidukaupade kaupluse juures kohatud Galina Peters lausus, et tema käis oma eelistust jaoskonnas valimissedelile kandmas juba hommikul. "Enamat ei tea, kas tohib oodata, aga tahaks loota selle peale, et meie väikese asulaga midagi ei juhtuks ja elu siin edasi eksisteeriks," rääkis ta. "Lubavad väga palju alati. Natuke tean, mis seal toimub ja mismoodi, sest olin ise kunagi volikogus."

Galina Peters ütles, et andis hääle tuttavale, Aseri inimesele, keda ta teab ja tunneb. "Hommikul läksin esimese asjana aiamaale. Tegin sellise tiiru, et kõigepealt aiamaale ja alles siis valima," lisas ta.

Aseris elav Sergei märkis, et temalgi oli valikut teha lihtne: hääl läks vähimagi kõhkluseta volikogusse kandideerivale abikaasale. "Vaatame, mis valimiste järel saama hakkab. Lubadusi jagatakse kogu aeg. Kui läheb paremaks, siis on ju väga hästi," rääkis ta.

Tellisetehases töötava aserilase Andrei Karevi sõnul oli valiku tegemine lihtne ja suuremat kaaluma ta ei pidanud. "Hääletasin tuttava poolt," lausus ta. "Natuke selline komsii-komsaa tunne on, sest Lääne- ja Ida-Virumaa lähevad siin pisut kokku. Loodame, et see on õige samm, sest sellisena see pidi toimuma ja tuleb kaasa minna. Olen realistlik."

Valimisjaoskonnas ametis olnud komisjoniliikmete kinnitusel võib inimestega jutuajamiste põhjal järeldada, et eelistatakse ikka kohalikke. Võõraid, kellest teatakse vähem, valima ei kiputa. Öeldi, et vene rahvusest inimesed näiteks endist riigikogulast Einar Vallbaumi eriti ei tunne, kuid Aseris elava Kunda linnapea Kaido Veski vanaema küll.