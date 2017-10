Kuulsate kandidaatide valimispäev – saunast lugemiseni

Kadrina vallas IRL-i nimekirjas kandideeriv lavastaja ja näitleja Üllar Saaremäe tunnistas, et tänane päev läks eepilises tempos. „Väga rahulikult. Ma olen lihtsalt kodus lugenud,“ ütles Saaremäe.

Kuna teatrimees oli e-hääletanud, ta kodust väljas isegi ei käinud. „Korra tõin pliidi alla puid,“ lausus Saaremäe.

Valimistulemuse peale ta enda sõnul väga mõelnud pole. „Ei ole muret, vallas valivad inimesed pigem oma sõpru ja sugulasi. Sa võid ju käia Kadrina Konsumi ees nimekaarte jagamas, aga inimestel on otsused tehtud. Neile, kes minu poolt hääletasid, tuhat tänu,“ rääkis Saaremäe.

Ta lisas, et vaatab kindlasti õhtul valimisstuudiot, võibolla põikab ka Rakveresse valimispeole.

Haljala vallas valimisliidus Vaba Vallakodanik kandideeriv vabakutseline kunstnik, tuntud nukufilmirežissöör Kalju Kivi ütles, et tema on parasjagu saunas. "Valisin, sportisin ja nüüd olen saunas, pesen end puhtaks," sõnas Kivi. Ta arvas, et ega õhtu rohkem ei toogi ja ta läheb koju puhkama.

Homset läheb ootama aga Haljala vallas valimisliidus Plaan A kandideeriv sportlane Priit Rätsep, kes loodab siis saada teada oma tulemuse. "Ma ei ole täna midagi erilist teinud, kodus toimetanud. Käisin hommikul valimas," jutustas Rätsep, kel pole tulemuse pärast närvipinget.

IRL-i mees, ettevõtja, riigikogu liige, Viru-Nigula vallas valimisliidus Meie Kodu kandideeriv Einar Vallbaum ütles, et päev on läinud hästi. "Käisin Laekvere metsas jahil. Saime ühe põdra, vaatasin karuga tõtt." Valitud oli tal juba varem. Ta lubas suunduda oma seltskonnaga valimispeole.