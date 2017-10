Valimisliit Rakvere Heaks on rahul oma jõulise kampaaniaga

Valimisliit Rakvere Heaks ootab valimistulemusi Pika tänava kontoris. / Meelis Meilbaum

Rakvere linnapeakandidaadi Andres Jaadla sõnul on Rakvere igal juhul võitnud, juba seetõttu, et üks maja (valimisliidu kontor - toim.) Pikal tänaval on korda tehtud.

Jaadla ütles, et nii jõulist välikampaaniat, nagu nemad tegid, ei ole Rakveres varem olnud.