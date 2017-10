Rakveres võidutseb reformierakond

Üllatuslikult said kaks kohta volikogusse nii EKRE kui ka valimisliit Rakvere Heaks – kõige suuremad optimistidki ennustasid neile kahe peale kokku kolme kohta. Allan Jaakuse mobiilsest valimiskärust, mis mehe hiigelsuure plakatiga pea kogu aktiivse valimisperioodi jooksul linnas ringi tiirutas või parklates parematel kohtadel linnarahva silme all seisis, oli kõvasti kasu, sest mees pääses suurüllatajana volikogusse.

Reformierakonna linnapeakandidaat maavanem Marko Torm ütles, et on ääretult uhke kogu meeskonna üle. „Üksinda ei tee midagi, kõik on meeskonnatöö,“ sõnas ta.

Torm ütles, et nüüd tuleb alustada koalitsioonikõnelustega. „Suhtleme kõigiga, vaatame, kuidas meie nägemused Rakvere tulevikust ühtivad,“ rääkis ta. Tormi sõnul ei välistata kedagi ja pole ka võimatu, et jätkab praegune reformierakonna, IRL-i ja sotside koalitsioon. Aga variante on palju, sest oravate ja IRL-i suhted Rakveres pole just kõige soojemad.

Lääne-Virumaa suurim üllatus sündis Kadrina vallas, kus valijad umbusaldasid selgelt praegust vallavõimu, kelle juhitud valimisliit sai uues volikogus vaid kolm kohta. Selgeks võitjaks krooniti Kadrinas opositsionääride valimisliit ning vallavõimust sai oluliselt parema tulemuse ka saunaklubi seltskond.

Igati ootuspärased on valimistulemused Vinnis, kus võimutseb keskerakond, ehkki pärast valdade ühinemist on erakonna mõjuvõim seal senisest märksa väiksem, ning Rakvere vallas, kus kogu koore riisus seniste Rakvere ja Sõmeru vallajuhtide kokku pandud valimisliit.

Raske ei olnud ka ennustada valimisliidu Valgejõgi võitu Tapa vallas. Viru-Nigulas oodati kohtade jagunemist volikogus 7:7:7, kuid keskerakond „vedas alt“ ja võttis vaid viis mandaati ning jättis kaks kohta Einar Vallbaumi juhitavale valimisliidule. Aga keskerakond oli juba algusest peale seal opositsiooni mõistetud.

Viru-Nigula kõrval oli eeldada, et seis kujuneb pingeliseks ka Haljala vallas ja nii läkski – seal võitis napilt reformierakond, kuid kolm valimisliitu sai kolm mandaati ning kes kellega käima hakkab, on ilmselt pikkade keeruliste läbirääkimiste küsimus.

Maal on jäme ots valimisliitude, Rakvere linnas aga erakondade käes. Ning linn astus nende valimistega paraja sammu tsentrist paremale. Esimesed läbirääkimised algasid juba öösel. Eelmistel valimistel ööst praktiliselt piisaski ja koalitsioon sündis juba esmaspäeval.