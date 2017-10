Leo Aadel: asume valimisliitudega läbi rääkima

Aadel ütles, et on tulemusega väga rahul ja talle antud häältearv oli prognoositud. “Pälvisime suure usalduse. Eriti tugev usalduskrediit on antud mulle Vihula vallast, Haljala vallas pigem kaotasin hääli,” kõneles Aadel, lisades, et kuna ootused talle on suured, on ka vastutus suur.

Võimalike partneritega soovib reformierakond alustada konsultatsioone võimalikult kiiresti, juba täna. “Räägime läbi valimisliitudega,” lausus Aadel, täpsustades, et vallavanema kohta näevad nad reformierakonnale kuulumas.