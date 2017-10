Kadrinas puhta töö teinud Marko Teival algab suur vastutuse aeg

Teivale on valijate usaldus tähtis ja sellega ka suur vastutus võetud. "On näha, et inimesed ihkavad vallas muutust," sõnas Teiva.

Tema sõnul tuleb alustada nüüd teiste valimisliitude ja erakondadega kompromisside leidmisest.

Marko Teiva sõnul ei välista ta Kadrina vallavanemaks asumist, kui see ettepanek tehakse. "Kuid see ei olnud mu kandideerimisel esimene eesmärk ja otsus ei tuleks kergelt," lisas ta.