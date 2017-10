Alari Kirt: nii head tulemust ei lootnudki

"Ma tegelikult ei uskunud, et nii palju saame," sõnas Kirt, kelle sõnul nägid suuremad konkurendid valimiskampaaniaga oluliselt rohkem vaeva kui nemad.

Alari Kirt ise sai 298 häält, mis oli teine isiklik tulemus keskerakonna liidri Maksim Butšenkovi järel. "Mul on hea meel, et inimesed on hinnanud eelmise nelja aasta jooksul tehtud tööd," sõnas Kirt.

Tapa vallavolikogus on 23 kohta, seega tuleb arutada, kellega moodustada koalitsioon. Alari Kirdi sõnul kogunevad valimisliidust volikokku valitud liikmed täna, et edasisi käike arutada. Praegune vallajuht hindas, et senine koostöö reformierakonnaga on olnud hea, ja tal pole midagi selle vastu, et see jätkuks. Samas tuleb otsus teha koos ning kõik oleneb ka sellest, millised plaanid on reformierakonnal ja teistel volikokku pääsenud jõududel. Teoreetiliselt on võimalik reformierakonnal, valimisliidul Koostöö ja keskerakonnal koalitsioon moodustada ka ilma valimisliiduta Valgejõgi.

Valimisliit Valgejõgi on otsustanud, et nende vallavanemakandidaat on Alari Kirt ja volikoguesimehe kandidaat praegune Tamsalu vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg. Kirt sõnas aga, et koalitsiooniläbirääkimisi pidades tuleb olla valmis kompromissideks.

Alari Kirt pidas väga heaks näitajaks, et volikokku pääses kokku ka kaheksa senise Tamsalu valla inimest. Kui Tamsalu vald moodustab elanike arvult umbes kolmandiku tekkiva Tapa valla elanikest, siis on sealt ka umbes kolmandik vallavolinikke. "See väldib juba eos suhtumise tekkimist, et oleme meie ja on nemad," rääkis Kirt.