Anti Poolamets: EKRE alles kogub jõudu

"Olen tulemusega päris rahul, sest me saime üksnes tõusta ja praegune on vaieldamatult hea," rääkis EKRE esinumber ja Rakvere linnapeakandidaat Anti Poolamets.

Poolametsa sõnul on konservatiivne rahvaerakond alles arenev organisatsioon ning hea on seegi, et näiteks Rakvere vallas saadi üks koht volikogus.

"Me alles ehitame enamat," lubas Poolamets.

Rakveres oli tema sõnul kõva konkurents ning Marko Tormi kui maavanema edu võis aimata, sest maavanemal on lihtne pildil püsida ning paljudel kätt suruda.

Poolametsa sõnul oleks tulevikus valimistel vaja rõhuda rohkem aadetele ning vähem isikutele.

Rakveres plaanib EKRE läheneda teemapõhiselt. "Keskväljak ei vaja uut kultuurikeskust ja Rakvere gümnaasiumi esine plats ei vaja täisehitamist."

Poolametsa hinnangul oleks rahva suhtes aus, kui linn korraldaks neis küsimustes rahvaküsitluse.