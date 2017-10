Indrek Kesküla: mulle antud hääled näitavad usaldust vallavalitsuse vastu

"Valimistulemusi hinnates on hea soe tunne, sest oleme kogu meeskonnaga teinud tõsist tööd neli aastat," ütles Kesküla, kes lisas, et temale antud häälte arv andis hinnangu ka vallavalitsuse tööle tervikuna, ning leidis, et edukas on olnud ka reformierakonna koostöö samuti Väike-Maarja valla volikogus seni esindatud olnud IRL-i ja valimisliiduga Pandivere.

"Valimiste võit tähendab vastutust ning tähistada sai ainult ühe öö," ütles Indrek Kesküla.

Reformierakond sai Väike-Maarja vallavolikogus seitse kohta. Kesküla sõnul arutavad volikokku pääsenud isekeskis edasisi võimalusi homme õhtul. Tema sõnul võiks jätkuda hea koostöö valimisliiduga Pandivere, kuid võimalik, et koalitsiooni moodustamiseks räägitakse läbi ka teistega.