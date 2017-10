Erich Petrovits: läks, nagu läks

Ta nentis, et tulemus on, nagu ta on, ning loodeti muidugi paremat. Valla üldjärjestuses asetus Petrovits 73 häälega 7. kohale ning volikogus kolm kohta kuuluvad Koduvallale.

Varasemalt Kadrinas pea ainuvõimu omanud Koduvallas kandideerinud Petrovits kinnitas, et ka praeguses olukorras tegutsevad nad jätkuvalt valla heaolu nimel ning on valmis koostööks kõikide valimisliitude ning erakondadega.

‟Meie kampaania oli positiivne ning täname oma toetajaid,” lisas vallajuht.