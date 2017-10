Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajad streigivad

“Igal aastal vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse,” selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. “Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64 töötajast 27 otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku.“

Mere sõnul töötab tapamaja täna osalise koormusega ning seetõttu ei mõjuta tööseisak oluliselt teiste osakondade tööd. “Teeme kõik endast oleneva, et olukord võimalikult kiiresti lahendada ja et tapamaja tavapärane töö saaks jätkuda,“ lisas Mere.

HKScan Estonia on Eesti suurimaid toiduainetööstuse ettevõtteid, mis kuulub HKScan kontserni. HKScan on Põhjamaade juhtiv lihaekspert, mis toodab ja turustab sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite. HKScani kliendid on jaemüügi ja toitlustusega tegelevad ettevõtted, tööstused ning ekspordisektorid. Ettevõtte koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades. Tooteid eksporditakse pea 50 riiki. HKScani netokäive oli 2016. aastal 1,9 miljardit eurot ja kontsernis töötab ligikaudu 7 300 inimest.