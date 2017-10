Täna sünnib Rakveres koalitsioonileping järgmiseks neljaks aastaks

Koalitsioonileping, mis määrab ära linnavõimu tegevuse järgmisel neljal aastal, allkirjastatakse Rakvere linnavolikogu saalis täna kell 15.

Reformierakonna Lääne-Viru maakonna esimees Aleksandr Holst märkis, et selline tugev koalitsioon tagab linna kindla arengu. „Meid huvitab linna tasakaalustatud ja tõrgeteta areng. Usun, et sellise koalitsiooniga on see teostatav."

Koalitsioonil on volikogus 15 kohta. Rakvere linnavolikogus on 21 liiget.