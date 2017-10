Isadepäeva fotojaht saab hoo sisse

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver sõnas, et idee käidi välja Väike-Maarja Aasta Ema konkurssi korraldades. „Usun, et taoline fotokonkurss isa ja lapse ühistegemisest aitab kaasa eriliste hetkede talletamisele. Samas saab piltide kaudu rõõmuhetki üha uuesti kogeda ja ka tulevaste põlvedega jagada,“ märkis Mikiver.

Ta lisas, et ülilahedate papsidega tulebki uhkustada ja fotod teele panna.

Fotojahil „Paps ja laps” võivad osaleda kõik Väike-Maarja valla elanikud, kes tunnevad, et isa ja laste ühised hetked väärivad jäädvustamist. Oodatud on nii humoorikad, armsad, erilised ja ka ootamatult lahendatud fotod, mis kajastavad papside ja laste ühishetki.

Iga autor tohib konkursile esitada kokku kuni kolm fotot. Konkursile ei või esitada töid, mis on osalenud teistel fotokonkurssidel.

Võistlusfoto peab olema hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt min 180 dpi, suurus 2048×1536 pikslit).

Pildid ei tohi olla digitaalselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon ning teravustamine. Lubatud on pildi vähene lõikamine. Piltidel ei ole lubatud elementide kustutamine või asendamine. Pilt ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Ei tohi esitada ka digitaalselt kokku kleebitud panoraame. Filmile pildistatud või lõigatud panoraamid on lubatud.

Pilte saab konkursile esitada kuni 31. oktoobrini, saates need meiliaadressile vmnaiskodukaitse@gmail.com. Fotod tuleb varustada autori nime ja kontaktandmetega, ning pealkirjaga.

Saadetud töödest valib žürii välja parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Põhjakeskuse kinkekaartidega, Jess Foto ning muude auhindadega. Auhinnakategooriasse kuuluvad I-III koht ja publiku preemia. Publiku lemmikuks osutub Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna Facebooki lehel „Paps ja laps“ kaustas hiljemalt 31. oktoobri kella 17.00ks enim "Meeldib" klikke kogunud foto.

Fotojahile esitatud fotode puhul hinnatakse väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist taset ning headest pildistamise tavadest kinni pidamist. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei haaku konkursi teemaga, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud valeandmeid või kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaausaid võtteid.

Konkursi võitjate väljakuulutamine ning auhindade üleandmine toimub 9. novembril Väike-Maarja Gümnaasiumi algkoolimajas toimuval isadepäeva üritusel.