Roman Kusma: hommik on õhtust targem

Tehakse palju vangerdusi, manipuleeritakse ja mängitakse seljataga mitut mängu. Peab tunnistama ka seda, et sellises keerulises situatsioonis ei kasutanud me kõiki võimalusi ära, välistades läbirääkimised EKRE-ga, kuna nemad ise meiega ühendust ei otsinud, ja Andres Jaadlaga, kuna tema persoon ei olnud vastuvõetav võimalikule partnerile keskerakonnale.

Peale seda, kui asi hakkas kalduma sinnapoole, et meid võidakse auti mängida, lahkusin läbirääkimistelt, saades aru, et mina olen paljudele punane rätik. Aga see selleks.

Hommik on õhtust targem, nagu ütleb vanasõna. Eile oli, jah, seis selline, et tundus, et meie põhilubadus, kultuurikeskuse ehitamine Keskväljakule on võimatu. Täna hommikul oli see võimalus jälle olemas.

Suhtlesin sotside, EKRE ja Jaadlaga ja nad kõik on nõus kultuurikeskuse ehitamisega Keskväljakule. Lisaks sellele ei ole neil ambitsioone ei volikoguliikme ega ka abilinnapea kohale. Täna oleks reformierakonnal võimalus võtta linnavalitsuse kolmest kohast kaks, linnapea ja abilinnapea koht, ning lisaks volikogu esimehe oma, ning üks abilinnapea koht jääks sotsidele.

Rääkisin sellest nii Markole kui Aleksandrile, kui Sass lubas mõelda, siis Marko arvamus oli, et sellise seltskonnaga ta ei tahaks koostööd teha. Saan aru, et inimesed, kellega linnapea koos töötama peab, on tähtis muutuja, kuid antud olukorras oleks ju enamik, kes igapäevatööd teeksid, meie inimesed.

Saan aru ka poliitikutest, võimul olemine on number üks, isegi kui oma lubadusi sööma peab, ja võiksin sellega kuidagi leppida, kui mingit muud varianti ei oleks. Kuid täna on see variant jätkuvalt olemas. Veel on võimalik kinni pidada oma põhilubadusest, mitte minu, vaid erakonna põhilubadusest ehitada kultuuri- ja vabaajakeskus Keskväljakule ja lisaks võtta linnas täielik võim.

Nagu ma juba kirjutasin, mingis situatsioonis võiksin sellest kõigest isegi aru saada, kuid tänases situatsioonis ei saa ma sellega kaasa minna. Minu südametunnistus ei lubaks peale seda ei valijatele ega ka teistele inimestele silma vaadata.

Ma ei hakka siin pikka ja dramaatilist kirja kirjutama, niigi on see juba pikaks veninud.

Teatan, et võimaluse juures, kus on võimalik võtta linnas täielik võim ja kinni pidada ka oma põhilubadusest, valib reformierakond teise, mõningate inimeste jaoks mugavama, kuid samas valijate hääli jalge alla tallava tee, ei näe ma võimalust erakonnas jätkata.

Täna, peale koalitsioonilepingu allakirjutamist, esitan lahkumisavalduse erakonnast välja astumiseks. Volikogu liikmeks jään edasi.

Aitäh, Priit, aitäh, Riho, aitäh, Kaoke, aitäh, Rita, aitäh, kõik teised, kes te liitusite erakonna valimisnimekirjaga, uskudes Keskväljaku ideesse. Tänan ka kõiki teisi. Tänan teid teie aja ja panuse eest ning loodan, et suudate mulle andestada, et teid selle supi sisse tirisin.