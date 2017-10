Vinni vallas asusid võimu jagama keskerakond ja sotsid

Koalitsioonikõneluste eestvedaja ning Vinni vallas valimised võitnud Rauno Võrno sõnul leidis keskerakond sotsiaaldemokraatidega enim ühiseid seisukohti selles, kuidas järgneval neljal aastal Vinni valda kõige kindlamalt ja tulemuslikumalt arendada.

“Koalitsioonil on kokkuleppe kohaselt volikogus kümme kohta seitsmeteistkümnest, mis on aluseks tugevale koalitsioonile,” lausus Võrno, kelle sõnul jäävad volikogu esimehe ja vallavanema koht keskerakonnale. Konkreetsetest nimedest on Võrno sõnul veel vara rääkida.