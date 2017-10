Portugali metsapõlengud jäävad võrkpallimehest kaugele

Atlandi ookeani põhjaosas Assooride saarestikus asuva Terceira saarel profisportlase elu elav 20-aastane Viiber ütles, et tulekahjud saareelu ei mõjuta. "Tuuled on meie saarelt mandri peale, mitte vastupidi," tähendas ta. "Niipalju, kui ma telekast olen näinud, on sellest juttu ikka tihti. Kaasmängijad ja treenerid sellest minu kuuldes rääkinud ei ole."

Metsapõlengud on Portugalis nõudnud 106 inimelu, mistõttu astus täna tagasi riigi siseminister Constanca Urbano de Sousa.