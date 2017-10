Vinnis mängivad seitsme riigi noorkorvpallurid

Etappi korraldab Lääne-Virumaal Korvpalliakadeemia Tallinna Kalev koostöös Erkmaa Korvpallikooliga. KA Tallinna Kalevi nime all kaasa lööv võõrustajate meeskond koondab mängijaid nii pealinnast, Tartust kui ka Kundast.

Akadeemia tegevjuht Eduard Beilinson lausus, et sedavõrd mastaapset jõuproovi viiakse Vinnis läbi mitmel põhjusel. "Esiteks on see soodne oma asukoha poolest, sest meie enda võistkonna poisid, kelle põhituumiku moodustavad Erkmaa korvpallikooli mängijad, lisaks pallurid BC Tallinna ja RSK sPORTKUNDA klubist, sõitsid siia kokku enam-vähem ühekauguselt. Teine põhjus peitub selles, Vinni spordikompleks pakub selliste võistluste korraldamiseks korralikke tingimusi."

Kaheksa võistkonnaga turniiril mängib kaasa rohkem kui 120 noorkorvpallurit Gruusiast, Ukrainast, Valgevenest, Poolast, Norrast, Lätist ja Eestist. Neist Ukrainat ja Gruusiat esindavad riigi omavanuste koondised ning Poolat Pomerania maakonna koondvõistkond.

Turniir kestab Vinnis kuni ülehomseni: reedel ja laupäeval on kavas kaheksa ning pühapäeval päeva esimeses pooles neli matši. Täpsem ajakava ja tulemused koos online-statistikaga leiab EYBL-i kodulehelt.