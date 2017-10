Maamuuseumid peavad Sõmerul nõu

Eestis on umbes 70 maamuusemi, mis on olulised piirkonna näo kujundajad. “Tihti kannab maamuuseum ka koolituste korraldaja rolli. Maal on teemamuuseume, vahetatavate näitustega muuseume ja ka selliseid, kuhu on lihtsalt kokku kogutud kohalikud asjad,” rääkis maaelufestivali peakorraldaja Maia Simkin.

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen kõnelebki maamuuseumist kui piirkonna atraktiivsuse kujundajast ning üheskoos arutatakse ka tegevuste üle tulevase festivali maamuuseumide platsil. “See on hea võimalus tutvustada festivalikülastajatele oma muuseumi, et tekiks huvi seda hiljem ka külastada,” märkis Simkin.

Kokkusaamise programmi kuulub väljasõit Ubja külamuuseumisse, kus parajasti on võimalik uudistada näitust “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea”.