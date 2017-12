Kuusekunstnik Teet Suur paneb ameti maha: tulevik on lahtine

Suur märkis, et valimised ja linnavalitsuse uue koosseisu tulek oli hea aeg lahkumiseks.

«Tahaks midagi uut teha, teises kohas ja teises vormis, nii et oleks endal huvitav,» rääkis Suur, täpsustamata, milline on uus väljakutse.

Kunstnik lisas, et nüüd on aega tegeleda väliskulptuuride tellimustöödega ning suvel on temalt oodata maalinäitust Rakvere Galeriis.

Mina ei oskagi öelda, mis selle põhjuseks on.

Marko Torm Rakvere linnapea

Teet Suur ütles, et aeg linnakunstnikuna oli talle põnev. «Olen näinud ja saanud tunda, milline on suhtumine nii seestpoolt kui ka väljastpoolt. Riigiametnikud ja omavalitsusametnikud on hea märklaud, rahvale meeldib, kui neid torgitakse,» ütles Suur.

«Aga see on olnud kihvt aeg ja väga lahe kollektiiv. Kõik töötavad ühe asja eest, kuigi igaühel on oma valdkond, ent üksteist toetatakse,» rääkis ta.

Linnakunstniku töö on tema sõnul üpris silmatorkamatu, tegeleda tuleb paljude väikeste asjadega, kujundada suvetrükiseid ja lehti, jälgida välireklaami, mille puhul sageli jäävad käed lühikeseks.

«Aastalõpud ja jõuluajad on olnud head kogemused. See, et lõpptulemuseni jõudmiseks suudad asja kontrollida ja juhtida,» ütles Suur. Tema loodud jõuluinstallatsioonid on pakkunud palju kõneainet ning linnakunstnikuna ta neid enam ei tee.

Kui uus linnavalitsus peaks temalt aga ka järgmisteks jõuludeks installatsiooni tellima, siis võib see kõne alla tulla küll. «Oleneb, mis tingimustel. Ideid mul on,» ütles ametist lahkuv Teet Suur.