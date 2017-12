Päästeamet tuletab meelde: jõulupuu võib tõesti süttida

Eelmise aasta viimase päeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Sõpruse puiesteel on kortermaja teise korruse korteris süttinud elutoas põlema nulg. Tulekahju sai alguse nulu külge riputatud ning põlema süüdatud säraküünaldest. Mõne hetkega süttis nulg ise põlema nagu säraküünal. Tuld võttis toa sisustus.

Tuleõnnetuse ajal oli kodus viis inimest, kolm täiskasvanut ja kaks last. Nähes, et tulekahju kustutamine pole enam võimalik, varjus kogu pere magamistuppa. Perel ei õnnestunud põgenemiseks magamistoa akent avada, pereisa lõi lapse kirjutuslauaga akna katki ja pere pääses välja. Päästjad kustutasid tulekahju paarikümne minutiga. Elutuba sai tulekahjustusi, kogu korter suitsukahjustusi.

Jõulupuu muutub tubastes tingimustes üsna kiiresti kuivaks. Puule elusat tuld külge riputada ei tasu. Tuppa toodud kuuskedel, olgu nad siis naturaalsed või plastmassist, soovitab Päästeamet kasutada leedlampe. Pea sama ohtlik kui küünal on ka tavalise hõõglambi, mitte leediga töötav jõuluehe. Nimelt muutub hõõglamp kasutades palju tulisemaks kui leed, tuline lamp aga soojendab teisi asju, näiteks kuuseokast. Toas püsti olev kuusk süttib sädemest lausleekidesse kõigest kolme sekundiga.

Kindlasti peab enne elektriküünalde kasutamist veenduma, et juhtmed on terved. "Esimese asjana tuleks kindlasti kõik juhtmed üle vaadata, kas need on terved ja korralikud. Äkki on nad kahjustada saanud eelmisest korrast, kui need näiteks õuest maha võeti," räägib päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Kairet Kõljalg.

Samuti tuleb olla ettevaatlik uute jõuluehete tellimisega. "Trend on see, et inimesed tellivad eBayst ja AliExpressist endale Eestisse elektriseadmeid, aga nad peavad olema veendunud ka selles, et kõik vastaks nõuetele ja et seadmed ei oleks vigased,“ rääkis Kõljalg ning lisas, et soovitatav on osta elektrilisi jõuluehteid ikkagi poest, kus kvaliteet on kontrollitud ja jõuluehteid võimalik ise uurida.

Oluline on jälgida, et vooluvõrk poleks üle koormatud – ülekoormatud pistikud ja pikendusjuhtmed on kindlasti ohuallikaks majapidamises.

Jõulude ja aastavahetuse periood on päästjatele tavaliselt kiire aeg. Tänavu on detsembris tules hukkunud juba seitse inimest. Päästeamet kutsub kõiki üles pühade ajal ohutult käituma ja aitama ka neid, kes ise kõigega hakkama ei saa. Külastage oma üksi elavaid vanemaid sugulasi ja märgake abi vajavaid inimesi.

Kortermaja elanikud peavad arvestama ka sellega, et kortermajas levib tuli kiiresti ja tuli ei tunne piire – seega on põlema läinud kuusk ohuks tervele selle maja elanikkonnale. Kõige kiiremini annab põlengust märku suitsuandur.