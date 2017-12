Urmas Lennuk sai stipendiumi

Lennuk, Trass ja Rauk saavad stipendiumi Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale pühendatud lavastuse "Paljasjalgne Debora" väljatoomise eest Kuressaare linnateatris, teatas fondi esindaja kolmapäeval BNS-ile.

"Eks see auhind oli ootamatu, aga oli meeldiv ja kena," ütles "Paljasjalgse Debora" lavastaja Raivo Trass. "Tuletan meelde lihtsalt, et trupi suurus oli kuus inimest. See lavastus sündis rõõmsalt, hästi loominguliselt - nagu ta lõpuks näha on. Näitlejad ise pakkusid välja lahendeid, tekstimuutusi. Minule oli see üks väga rõõmus periood ja toredam veel, et ta on läinud paljudele südamesse."

"Kogu aeg on olnud juttu sellest, et me võiks toetada ka plaane, mingisuguseid lavastusideid ja -projekte. Seekord me nii tegime - anname lavastustele, mis võiks väga ägedad olla. Kuulutasimegi sel aastal taotluse välja - suur aitäh ERKF-ile, kes kogu masinavärki on käigus hoidnud," ütles Siim Kallas.

Tänavuste stipendiumite saajad otsustas fondi halduskogu, kuhu kuuluvad Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu ja Margus Mikomägi.

Lõppeval aastal lisandusid Kristi ja Siim Kallase fondi juurde 5000-eurosed stipendiumid lavastusprojekti toetuseks ja esimesed stipendiumid eraldati kahele teatriprojektile.

Üks projekt on kultuuriloolise lavastuse Ella Ilbakust ja August Gailitist loomiseks ja väljatoomiseks Tartu ülikooli kirikus. Selle autor ja lavastaja on Liisa Saaremäe ja Karl Laumets ning teine projekt on lavastuse "Minu Eesti vanaema" ettevalmistamine ja väljatoomine Narva Vaba Lava teatrimajas. Selle autor ja lavastaja on Julia Aug. Projekti teostab ühendus R.A.A.A.M.