Kodakondsust taotles aasta jooksul 21 läänevirulast

Tseremoonial osalesid Narvas, Narva-Jõesuus, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Jõhvis ja Tapal elavad uued Eesti kodanikud ning nende pereliikmed ja lähedased.

"Kodakondsuse saamine on oluline, aga alles esimene samm kodanikuks saamisel. Tänan neid inimesi, et nad on selle sammu ette võtnud, ja julgustan veelgi enam tundma huvi eesti keele ja kultuuri vastu," ütles siseminister Andres Anvelt.

Ida politseiprefekt Tarvo Kruubi sõnul on tal hea meel tervitada uusi kodanikke, kes on astunud julge ja pingutust nõudva sammu ning saanud Eesti kodanikuks. "Uute kodanikena avaneb teil suurepärane võimalus panustada oma kodukoha turvalisusse ning olla aktiivne liige kodanikuühiskonnas. Teie kohus kodanikuna on hoolida sellest, mis teie ümber toimub, ja anda oma panus, olgu see abikäe ulatamine naabrile või abipolitseinikuks astumine. Olge uudishimulikud Eesti ja Eesti elu vastu, ainult niimoodi saame elada sellises riigis, mis meile meeldib," ütles ta.

Tänavu taotles Eesti kodakondsust 708 inimest. Ida politseiprefektuuris esitati 196 kodakondustaotlust, neist 21 Lääne-Virumaal.