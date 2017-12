Õhtutundidel on teedel kiilasjääoht

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolamärjad. Teetemperatuurid kõiguvad nulli ümber: valdavalt on teepind kerges miinuses, Kesk- ja Ida-Eestis napilt üle nulli. Ilm on sajuta ning nähtavus teedel on hea.

Prognoosi kohaselt püsib ilm ka eeloleval õhtul ja ööl sajuta ning pilves selgimistega. Temperatuur hakkab langema, langedes öösel kuni viis kraadi alla nulli. Vaid saarte rannikul jääb temperatuur plusspoolele. Juba õhtul on märgadel teepindadel kiilasjääoht, öösel ja hommikul suureneb oht veelgi, hoiatab maanteeamet.