Peab kannatust varuma: jõulusagin paneb taksot ootama

Duo taksost öeldi, et neil on jõuluajal tööl kuus autojuhti. Seda, et pühade ajal eelistavad inimesed liigelda taksoga, näitab läbitud kilomeetrite arv, mis on tavapärasest suurem. „Terve detsember on pidu ja trall, jaanuaris toimub kudemine,“ ütles Duo takso vedaja, autojuht ja dišpetser ühes isikus.

20 aastat Duo taksot juhtinud mees rääkis, et põhiprobleem on selles, et pole töötajaid. „Viis autot seisab. Neil, kes tegijad, on juba töö olemas.“

Ka Duo takso omanik on tööl kogu jõuluperioodi. Tema sõnutsi on need päevad lõbusad – inimesed on rõõmsamad ja helgemad.

Selleks et sõit ei jääks tegemata, soovitas ta jõuludel ja ka uue aasta tähistamisel püüda taksot tänavalt. „Kui öösel helistada ja meil on liin kinni, siis me ei saa ka toru võtta. Kõige kindlam on takso saada tänavalt.“

Rakvere Taksost öeldi, et neil on aktiivne tööaeg kogu detsembrikuu. „Ka jaanuaris sõidetakse.“ Nende kogemus ütleb, et detsembri viimasel päeval ja jaanipäeval on kõige rohkem tööd. „Tellimusi on palju ka peale palgapäeva nädalavahetust.“ Selleks et taksot saada, soovitasid nemad teha juhiga isiklik kokkulepe.

Ka Villa Taksost soovitati takso ette tellida.