Eestlaste kangus ja liitlasvägede jõud: 50 osalejat stardivad teisel jõulupühal Käsmust Rakveresse

Aqva spordikeskuse müügijuht, ürituse korraldaja Robert Salep rääkis, et maratonil on osalejaid nii Eestist kui ka välismaalt. “Kindlasti rikastavad eestlaste tuima tatsumist kümmekond liitlasvägede sõdurit Inglismaalt,” sõnas Salep.

Teisipäeva hommikul antakse stardipauk Käsmu meremuuseumi juurest. Distantsi pikkus on 44 kilomeetrit ja teekond kulgeb marsruudil Käsmu-Võsu-Haljala-Veltsi-Rakvere. Liikumine toimub taktis 5 minutit kõndi, 5 minutit jooksu. Tegemist ei ole võistlusega, peamine eesmärk on veeta värskes õhus mõnusalt aega ja suhelda kaasteelistega.

Lääne-Virumaal toimub selline üritus esimest korda, kuid sarnast maratoni peetakse ka Tartus ja Tallinnas. Tänavu ka Paides.

Robert Salep rääkis, et eks ta pelgab ilma ja seda, kas autojuhid teelisi märkavad. Pigem on tal siiski hinges ootusärevus ja tahe, et kõik kulgeks hästi ja sujuvalt. Salep pakkus, et kindlasti saab olema põnev ja ta on juba pikka aega unistanud läbida marsruuti Käsmust Rakverre jalgsi.

Heas vormis aeroobikatreener Merle Laud kinnitas samuti, et väike ärevus on siiski sees. “Nägin öösel unes, et jään hiljaks. Mõtlesin, kas mul on ikka õiged jalanõud ja jalad ei hakka hõõruma,” ütles Laud.

Tal on arvestatav kogemus suvest, kui ta käis matkamas Šveitsi mägedes. Tookord tegid puusad põrguvalu, kuid nüüd lohutab teda teadmine, et liigutakse mööda sirget teed. “Loodan, et suudan kesta, liigesed peavad vastu, midagi ei hakka valutama.” Jõudu annab teadmine, et treeneritöö on ladunud korraliku põhja, sel sügisel on ta olnud ka terve. “Tagasilööke pole olnud, vean välja. Kuid samas peab olema valmis, et kõike võib juhtuda,” lausus Laud.

Teekonnal "Lõpuks koju” osalevad ka maratoonarid Moonika Pilli, Rein Traus ja Roman Kusma, triatlet Mart Suurkivi, rattur Sten Eric Nirgi.

Ka Virumaa Teataja ajakirjanik teeb maratoni kaasa – ülevaadet toimunust saab lugeda väljaandest veel sel aastal.