Päevapilt: kaubanduskeskus on pungil täis viimase hetke kingiostjaid

"Täielik jõuluhullus," ütleb Hesburgeris üks ema oma tütrele. Tal on õigus - Põhjakeskus on inimesi täis, kuid neid voorib pidevalt juurde. Ostetakse kingitusi ja süüa.

Triinul on kaenlas suur kingitus. Ta avaldab saladuse, et paki sees on lastearsti komplekt. Ei, see ei lähe tema lastele, vaid see läheb abivajajale. "Heategevuseks," sõnab Triin.

Oma laste kinkidele ta energiat päev enne jõulu ei pea raiskama. Need tellis ta ära juba pool aastat enne. "Teeme sel aastal kingitusi minimaalselt. Läheme kogu perega reisile, Lapimaale. Kingime emotsiooni."

Gunnar ja Evelin kinnitavad samuti, et neil on kingid ostetud. Täna tulid nad poodi ostma puuduvaid toiduaineid. Kõik jõuluostud said tehtud ja nad lahkusid lausa kolme kotiga. Osteti Eesti õunu, Värskat ja õlut. Gunnari sõnutsi on poodlemine nii pungil täis kaubanduskeskuses muidugi piin ja võimalusel ta väldiks seda.

Ülehomme istub nende jõululaua taga umbes 15 inimest ja laua krooniks on naise valmistatud erilised ürdis marineeritud tomatid.

Kingitusi pakkivad prouad Annika ja Ülle kinnitasid, et täna on tavapärasest tööd rohkem. Ometi pole nad väsinud. "See on lihtsam töö kui kingituste ostmine," ütleb Annika.

Prouade sõnutsi leiavad nii mõnedki oma pakist kampsuni või panni. Eile aga pidid nad värvilisse paberisse pakkima ka ühe erilisi kingituse. Üks õnnelik neiu leiab homme kingipakist suure karu ja ... sõrmuse.