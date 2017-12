Inimesed veedavad pühad hotellides

Aqva hotelli ja spaa juhataja Roman Kusma ütles, et jõuluperioodist kuni uue aastani on neil täismaja. „Jõulude ajal on meie juures eestlaste ja soomlaste seltskonnad ning pered. Uusaasta on samuti nende õhtu. Venelased tulevad alates 2. jaanuarist pikemaks puhkuseperioodiks,“ kõneles Kusma.

Rakveres Pikal tänaval tegutseva Katariina külalistemaja omanik Tõnu Leppik ütles, et suhteliselt hästi on nad ööbimist müünud alates teisest jaanuarist Vene turistidele, kes tulevad mitmeks päevaks. „Jõulude ajal on nii, et restoran on kinni, kuid külalistemajas on inimesi. Võrreldes aastatetaguse ajaga on ka jõulude ajal inimesi. Maja pole sada protsenti täis, aga pole ka tühi,“ rääkis Leppik. Ta lisas, et eelmisel aastal oli neil külaline Austraaliast, kes väisas Rakveret, et vaadata siinset kuuske.