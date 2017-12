Lootust on ka hilistel ärkajatel: õhtuks on võimalik veel tellida jõuluvana

Jõuluvana Pekka ütles, et tema saaks pere juurde tulla alates kella 22. Tema on valmis veel kesköölgi luuletusi ja laule kuulama. Ta tunnistas, et kodudes läheb aega umbes tunni jagu. „Eesti rahvas on luulevaene. Üle poole tunni pole valmis keegi luuletama, kuigi jõuluvana on valmis kuulama.

Aga on ka erandeid. Üks pisike poiss üllatas luuletustega. Ta tulistas puusalt, ette valmistamata. Improviseeris kohapeal: jutul oli algus, keskkoht ja lõpp,“ rääkis Pekka, kes täna väisab peamiselt kodusid Järvamaal.

Ka jõuluvana Jussi ütles, et alates kella 17 läheb jõuluvana leidmisega juba pisut keeruliseks. „Enne kella 16 ja peale 21 on võimalik mind kodudesse saada.“ Tema toob täna jõulurõõmu Sõmeru, Kantküla, Palmse ja Rakvere inimestele. Ta selgitas, et hoiab perele aega vähemalt tunni. „Ega väga tihedalt teha ei saa, kui muidugi haltuurat ei tee,“ sõnas jõuluvana Jussi.

Jõuluvana Heino lubas, et tema saab pere juurde Rakvere linnas tulla õhtul kella kuueks või seitsmeks.