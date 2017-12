Jõuluvana viis haiglasse rõõmu ja lootust

Kaja ja tema poeg Rasmus ootasid, et saaksid külastada hooldusabiosakonnas olevat 93-aastast vanatädi. Kaja sõnul ei tee lähedase raske haigus pühadeaega väga palju kurvemaks, kuid ilmselgelt mõtlikumaks. „Noorematest on alati rõõmu,“ sõnab Kaja, kel silmis pisarad. Jõuluvana pai toob naise näole helguse. Talle meenub, kuidas ta oli üheksa aastat tagasi poeg Rasmusega sünnitusosakonnas, kus samuti käis jõuluvana. Ilmselt seesama.

Sünnitusosakonnas, kus veedavad oma esimesi elupäevi pisikesed ilmakodanikud, rääkis jõuluvana arstile, kahele ämmaemandale ja hooldajale loo. Ühest peremehest, kes kurnas oma teenijaid. Keegi soovitanud talle siis, et päeva saab pikemaks venitada, kui päikesesse hang torgata. Mõeldud-tehtud. Peremehel aga suri käsi ära ja hang kukkus maha. Naine andis nõu, et ronigu mees mäe otsa, siis kergem hoida. Võta näpust, see veel raskem, nii et lõpuks sai perenaine suure vaevaga mehe elule.

Sama lugu, mis tuletab noorusaega meelde, jutustas jõuluvana ka õendushooldusosakonnas, kus alati on patsiente. Ka täna, jõululaupäeval, on 23 kohast täidetud 17. Jõuluvana lugu kuulas laua ääres viis inimest, teistel tiksub päev õhtusse voodis.

94-aastane Georg kurtis, et jalad on valusad. Nukker mees ütles, et ei tea, kas keegi lastest teda ka vaatama tuleb.

Hooldusabiosakonna õde Karina lausus, et lähedasi, kes jõulude ajal tulevad kalleid vaatama, on palju. "See on kindlasti rõõmsam päev, pakutakse ka pidulikumat sööki," sõnas õde.

Jõulumees seadis end minekule, teda on täna ootamas tihe päev ja õhtu.