Kirikuõpetajad seovad jõululaupäeva jutluse praeguse ajaga

Rakvere kirikuõpetaja, Viru praost ja kirikuvalitsuse liige Tauno Toompuu rääkis, et peab jõululaupäeval nelja jõuluteenistust, milles ka neli eri sõnumit. „Ühisosaks on ehk see, et jõulusündmusel ehk Jeesuse Kristuse sündimisel on väga eluline tähendus ka tänases päevas. Sõnum Jumalast, kes on inimesele lähedal, tuleb vahel tänasele inimesele lihtsalt ümber tõlkida, siis saab see kõnekaks ka end usukaugeks ja skeptikuks pidavale inimesele. See on lihtne sõnum õnneliku elu võimalikkusest,“ kõneles Toompuu. Kirikuõpetaja soovis kõigile jõulupühadeks avarat meelt ja südant ning ikka häid uudiseid.

Kadrina ja Ilumäe kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson ütles, et plaanis on rääkida kaubanduskeskusest ehk supermarketist. „Soovin inimestele jõulurahu ja jõulurõõmu,“ sõnas Erikson.

Haljala ja Esku kirikuõpetaja Margit Nirgi rääkis, et tänavune aasta on kohmetuma ja ehmatama pannud. „Armastuse puuduse, vaenulikkuse ja silmakirjalikkuse poolest, mida näeme üha enam ja sagedamini. On need siis poliitilised arutelud, probleemid või isikutevahelised suhted. See ei ole maha jätnud inimesi ka kultuuriprobleemide lahedamisel,“ mõtiskles Nirgi. Ta lisas, et sellepärast tahab ta soovida inimestele eelkõige armastust ja mõistmist. „Soovin meie rahvale veel paremat haridust ja südameharidust. Kui tahame paremat haridust, siis soovin ka tarku õpetajaid,“ ütles Nirgi.