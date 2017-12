Kodutute varjupaiga jõuluõhtu kõrghetk on õhtusöök

Rakvere kodutute varjupaiga koordinaator Ivika Abner ütles, et nagu igal aastal, on tänagi kodututele jõuluõhtusöök, kus pakutakse traditsiooniliselt verivorsti, praekapsast ja kartulit. "Kingitusi nad saanud ei ole. Linnapea tõi reedel natukene süüa," rääkis Abner.

Kodutute varjupaigas vajas eile ulualust kaheksa meest. Abneri sõnutsi on jõuluaeg mõnele neist kindlasti õnnetum muust perioodist. "Ollakse kurvemad lähedaste pärast, et isiklik elu on läinud, nagu on," lausus Abner.