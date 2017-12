Tallinnast Kundasse saadetud ümbrik müüdi oksjonil 125 000 dollari eest

Maailma üks kuulsamaid kollektsionääride oksjonimaju Spink & Son müüs oksjonil 20. aprillil 1858. aastal Revelist Port Kundasse saadetud ümbriku 125 000 dollari eest.

Ümbriku muudab ainulaadseks tõik, et tegemist on ainsa teadaoleva ümbrikuga, millel on kasutatud postimaksu tasumiseks Tsaari-Venemaa esimest ja kolmandat marki koos.

Just see kombinatsioon ongi tolle kirja hinna taevasse ajanud, sest siinmail populaarseima Micheli kataloogi järgi on Venemaa esimese margi kataloogiväärtuseks 500–1000 eurot, kolmandal margil aga 2000 eurot.

Markide reaalne turuhind Eestis on reeglina 20–50 protsenti nende kataloogiväärtusest, seega nimetatud markide puhul eraldi maksimaalselt 1500 eurot. Ühel ümbrikul aga kordades rohkem.

