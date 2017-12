Verekeskus kutsub Väike-Maarjasse doonoripäevale

"Verekeskusel on suur rõõm alustada uut, 2018. aastat Väike-Maarjas doonoripäeva korraldamisega. Siin on stabiilne doonorite kogukond, kes iga kolme-nelja kuu tagant meie doonoripäevi usinalt külastab. Viimasel ajal on haiglate tellimustest johtuvalt eriti suur nõudlus reesusnegatiivse vere järele, kuid ka teiste veregruppide verevarud vajavad täiendamist," kõneles Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp.

Viimati käis regionaalhaigla verekeskus Väike-Maarjas 14. septembril, mil doonoripäeva külastas 67 inimest, tervislik seisund lubas verd loovutada 62 doonoril ning koguti peaaegu 28 liitrit verd.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kilogrammi kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.