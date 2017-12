Rakvere mehed Balti liiga võitjaks tüürinud Urmas Tali valiti aasta võrkpallitreeneriks

Parima treeneri autasu pälvis teist aastat järjest Rakvere Võrkpalliklubiga suuri tegusid teinud Urmas Tali. Tali juhtis Rakvere suurüllatusena kolme Balti riigi klubisid ühendavas Credtit24 meistriliigas kullale. Poolfinaalis alistati põhiturniiri võitnud Bigbank Tartu ja finaalis viies geimis tiitlikaitsja Pärnu. Lisaks võitis meeskond tema juhendamisel karikavõistlustel hõbeda. 2017. aasta sügisel asus Tali juhendama Eesti võrkpallimaastiku uut tulijat Saaremaa Võrkpalliklubi.

Parima naisvõrkpalluri tunnustuse pälvis vaid 19-aastane Kertu Laak, kes vaatamata oma noorusele on tõusnud rahvusnaiskonna üheks rünnakuliidriks ja mängib koondise viimaste aastate uues tõusus suurt rolli. Tuule sai ta tiibadesse Kohilast ning eelmisel kevadel vedas Laak Kohila Eesti meistriks ja Balti liigas hõbedale. Samuti kuulus diagonaalründaja liiga sümboolsesse koosseisu ja oli Balti liiga suurim skooritegija. 2017. aasta sügisel alustas Laak mängimist välisklubis, liitudes Soome naiskonna Salo LP Viestiga.

Parimaks meesvõrkpalluriks valiti teist aastat järjest rahvusmeeskonna nurgaründaja Robert Täht, kes on suutnud end mõne aastaga ka Euroopas pildile mängida. 24-aastasest Tähest on kujunenud koondise selge liider. Lisaks on ta tugevas Poola meistriliigas osaleva Lubini Cuprumi üks põhimehi ja aitas klubi eelmisel hooajal kuuendale kohale. Lõppeval aastal aitas Täht rahvusmeeskonnal võita Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi ning edukalt esineda MM-valikturniiridel ja EM-finaalturniiril. EM-i alagrupiturniiril valiti ta A-alagrupi parimaks nurgaründajaks.

Aasta meesvõrkpallur valiti 16 nominendi seast, üks nominentidest oli ka Siim Põlluäär Rakvere Võrkpalliklubist.

Aasta treeneri kuue nominendi seast leiab ka rakverlase Rainer Vassiljevi. Vilemeeste hulgas leidis läänevirulastest äramärkimist Erko Varblane ja kohtunik-sekretäridest Ave Viiber.