President kolib sügisel koos kantseleiga kuuks ajaks Narva

Kaljulaid ütles telekanalile ETV+ antud aastalõpuintervjuus, et on lubanud kogu kantselei kuuks ajaks Narva kolida. Plaan saab teoks, kui Vaba Lava saab piirilinnas valmis oma hoone, vahendas ERR-i venekeelne uudisteportaal.

President tahab selle sammuga näidata Eesti kogukonna ja ühiskonna kohalolekut Narvas ja selle linna väärtustamist.

"Mina armastan Narvat väga. Minu poolvenna isa on üles kasvanud Narvas ja ei ole olnud mul huvitavamaid linnaekskursioone kui temaga koos Narvas," lausus ta.

Vaba Lava teatrikompleks rajatakse endise Baltijetsi tehase territooriumile, kompleksi avamistähtaeg on tuleva aasta 17. novembril.

Kaljulaid ütles, et kui mujal Eestis on kodanikuühiskond aktiveerunud juba ammu, siis Narvas on see protsess uus. "Olen väga rõõmus, et see [protsess] on alanud, et Kalamaja vaim on lõpuks jõudnud Narvasse," lausus riigipea.