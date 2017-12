Eesti metsades lõppes kolm päeva kestnud jahirahu

Metsaelanikud said rahu 24., 25. ja 26. detsembril. Loomade laskmise asemel käisid kütid neil päevil metsas ja viisid elukatele süüa.

"Viimastel aastatel on jahimehed jahirahust kinni pidanud," ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts kolmapäeval. "Küll aga esimestel aastatel, kui asi alles uus oli, siis tuli ette, et mõnel pool lihtsalt teadmatusest jahti peeti. Aastatega aga see praktika lõppes."

Jahirahu väljakuulutamise tava sai Eestis Soome eeskujul alguse 1993. aastal.