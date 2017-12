Jõululapsel oli tulekuga kiire: tilluke Maigert sündis kodus issi käte vahele

23. detsembril kell viis hommikul avas pereema Triinu silmad ja tundis, et valu läbistab keha. Miski oli teistmoodi tundes, mida ta viimasel ajal kogenud oli. Ometi oli selles midagi tuttavat. Ilmselt tuleb haiglasse sünnitama minna, mõtles ta. Ta ei mallanud veel õndsat und magavat pereisa Margust äratada. Küll jõuab. Naine võttis mehe telefoni ja hakkas äpi abil mõõtma tuhude vahet. “Kümme minutit, aga keegi ei lähe sellise valuvahega haiglasse,” sõnas Triinu Rohtla. Kell oli umbes tunni jagu edasi tiksunud, kui ta otsustas mehe äratada. “Ütlesin, et lähme kell kaheksa haiglasse, jõuame natukene varem. Aega on,” rääkis naine.

Vähehaaval tõusis ta üles. Vannitoas tundis ta nii suurt valusööstu, et pidi hingamisele keskenduma. Ta mõistis, et nüüd on see käes. Triinu jagas Margusele korralduse poisid vanavanemate juurde viia. Õnneks oldi Rakveres vanemate juures. “Siis läheme haiglasse, pole rabelemist,” sõnas ta veel Margusele. Mees oli ära mõne hetke. Naastes oli kiire juba käes. “Margus küsis üle ukse, et kas me ikka jõuame ise sünnitusmajja,” rääkis Triinu Rohtla. Vastus, mis Triinu suust kõlas, üllatas teda ennastki. Margust veel rohkem. “Ütlesin, et ei. Kutsu kiirabi,” meenutas naine.

Nii oldigi kahekesi elamise kõige kitsamas kohas – vannitoa põrandal – ja oodati abi saabumist. Sünnitegevus käis. Täie hooga. “Kükitasin põrandale maha ja ütlesin Margusele, et kas saad aru, laps sünnib nüüd kohe,” kõneles Triinu Rohtla. Kuna mõistus tõrkus seda uskumast, võttis Triinu järsku vastu otsuse. “Ma ei sünnita praegu, kõik sünnitusetapid on ju läbimata. Hoidsin lapse tulekut tagasi,” ütles naine. Mis siis, et poisi pea juba sünnitusteedest paistis. Margus, kel kiirabi telefonitoru otsas, rahustas naist.

Triinu pressis kord või paar ja laps oli Marguse käte vahel. Pereisa oli vana rahu ise. Kõigepealt võttis ta nabanööri lapse kaela ümbert ja pani beebi ema rinnale. Järgmisel hetkel jõudis kohale kiirabi. Minuteid võis väljakutsest olla möödas kümmekond. Kõik oli läinud kenasti. Laps ja ema viidi haiglasse, tita hingamisteed vajasid puhastamist. Maigerti “ilunumbrid” olid 3485 grammi ja 50 sentimeetrit. Pisike probleem tekkis beebi sünniajaga. Selleks sai 7.15.

Kui isa Margus jõudis haiglasse, võeti ta vastu suure imetluse ja tunnustusega. “Kas teie oletegi see isa, kes lapse vastu võttis? See oli uhke tunne,” ütles Margus Rohtla.

Praegu on beebi juba kodus. “Keskendun pisikesele armsale varajasele jõulukingile,” sõnas Triinu Rohtla, kes on ka ise sündinud kodus. Samuti ootamatult ja planeerimata. Jõuluime nimi on Maigert ning kodus ootavad teda kolm mängukaaslast: vennad, kel vanust kümme, seitse ja kaks aastat.

Rakvere haiglas tuli ilmale viis jõululast

Jõulureedel sündis Rakvere haiglas kolm ilmakodanikku. 23. detsembril saavad nüüdsest oma sünnipäeva pidada tüdrukutirts ja kaks poissi. Vahva on see, et mõlemad poisid on pere neljandad lapsed.

Esimesel jõulupühal, 25. detsembril nägid Rakvere haiglas ilmavalgust kaks poissi ja tüdruk. Jõululaupäeval ega teisel jõulupühal ei sündinud siinses haiglas ühtegi pisikest poissi või tüdrukbeebit.