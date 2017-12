Politsei pidas kinni kaaslast relvaga ähvardanud mehe

"Kella 18 paiku teatati, et Rakveres Jaama puiesteel asuvas korteris ähvardas 37-aastast meest tulirelvaga tema tuttav. Isik sooritas lasu lakke ja lahkus. Keegi viga ei saanud. Kella 19.30 paiku tabas politsei 51-aastase mehe Rakveres Vilde tänaval. Mees peeti kahtlustatavana kinni," teatas politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri pressiesindaja.

Politsei võttis relva oma kätte hoiule. Juhtunu täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus.

Tulistamine toimus Jaama puiestee ühes kortermajas. Üks inimene rääkis, et kuulis laksatust ja arvas, et see võis olla tingitud tulistamisest. Peagi nägi ta ka politseid.

Tulistamine toimus korteris, kuhu hiljaaegu oli kolinud noor perekond. Pereisa pidi lävima endiste vangidega, kuid mingeid rikkumisi selles korteris pole varem olnud.

Pereisa juhtunust rääkida ei soovinud.