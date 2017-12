Estonian Cell alustas süvamere-väljalasutoru avariiremondi ettevalmistusega

"Eelmisel reedel kontrollisid tuukrid Kunda lahes Estonian Celli süvamere-väljalasku ja tuvastasid umbes ühe kilomeetri kaugusel kaldast kaks väiksemat vigastust ning ühes kohas torude nihke. Täpset lekke suurust ei olnud võimalik määrata ohutust ja piiratud nähtavust arvestades," selgitas Lahe.

Esialgse uuringu raporti alusel arutas ettevõte täna väljalasutoru vigastusi koos tuukrite ja ekspertidega. Toru eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. "Väljalasu purunemise põhjust ei ole seni tehtud uuringute alusel võimalik määrata. Seega ei saa me öelda, kas tegu on loodusjõudude või inimtekkelise põhjusega," kommenteeris Lahe.

Ettevõte alustas kohe ettevalmistusi väljalasutoru parandamiseks. "Vigastuste parandamiseks oleme tellinud spetsiaalsed muhvid ning need paigaldatakse esimesel võimalusel, kui vajalikud muhvid on saabunud ja mereolud lubavad tööde teostamist," rääkis Lahe. Ta kinnitas veel kord, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele. "Meil on kohustus võtta tehasest väljuva heitvee kvaliteediproove igapäevaselt ja me oleme seda ka 12 aastat iga päev teinud. Kõik näitajad on vastanud ettevõttele seatud rangetele keskkonnanõuetele," selgitas Lahe. "Oluline on tagada, et puhastatud heitvee kvaliteet vastaks normidele juba enne tehasest väljumist."

Ka Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi teadurite poolt sel aastal tehtud merekeskkonna seire raport, mis jõudis Estonian Cellini eile, kinnitab, et ettevõtte heitveel puudub negatiivne mõju Kunda lahe põhjataimestikule ja -loomastikule. Samuti ei ole ületatud raskemetallide kontsentratsiooni piirnorme ja puudub heitvee mõju vee ja setete hapnikusisaldusele. Ehkki seirepunktid olid valitud tellimise hetkel teada olnud ainsat süvamere väljalasku arvestades, on tulemuste tõlgendamisel juba arvestatud lekkega ja süvamere-väljalasuga kavandatust erinevas kohas. "Raport kinnitas, et kõik selle aruande valmimiseks toimunud mõõtmised on tehtud vähem kui kolme kilomeetri kaugusel heitvee merre jõudmise tegelikust kohast ja peegeldavad seega heitvee mõju piirkonna üldisele seisundile," selgitas Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Ettevõte on valmis igakülgseks koostööks keskkonnainspektsiooniga.

Kundas asuv Estonian Celli tehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist haava puitmassi, mis eksporditakse Euroopa ja Aasia riikidesse. Kõikehõlmav vastutustundlik ja keskkonnahoidlik mõtteviis on alates tehase rajamisest integreeritud Estonian Celli kõigisse protsessidesse ning on üheks edu faktoriks. Selline lähenemine pole pelgalt loodusressursist hoolimine, vaid hõlmab ausat ja avatud dialoogi töötajate, klientide, hankijate ja kõigi teiste huvigruppidega. Ettevõte on rakendanud täismahus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemi, mis on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 alusel. Estonian Celli ainuomanik on Austria juhtiv paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.