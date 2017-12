2018. aasta olulisemad seadusemuudatused

MAKSUD

TULUMAKSUVABA MIINIMUM tõuseb 500 euroni kuus. Muudatuse mõjul suurenevad sissetulekud rohkem kui 500 000 inimesel. Kuni 1200 eurot teeniv inimene saab praeguse korraga võrreldes kuus rohkem kätte kuni 64 eurot ja aastas kuni 768 eurot lisatulu. Alates 1200-eurosest brutopalgast hakkab 500-eurone maksuvaba tulu langema, kuni jõuab 2100-eurose brutopalga juures nulli. Rohkem infot MTA kodulehel. Vaata ka tulumaksuseadus.

FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJATE (FIE) maksustamine muutub lihtsamaks

Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues neile äriühinguga sarnase maksuõigusliku keskkonna. Näiteks saavad FIE-d arvata ettevõtlustulust maha vastuvõtu- ja reklaamikulud ning tasutud sotsiaalmaksu. Muudetud on kahjumite edasikandmise ja välisriigis teenitud ettevõtlustulu tulumaksuga maksustamise reegleid ning ettevõtlustulult sotsiaalmaksu tasumisele on seatud ülempiir. Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise makse arvestamise reegleid ning võimaldab FIE-l maha arvata tervise edendamise kulusid ja lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses olles toitlustamiskulusid. Vaata ka tulumaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus.

OSALUSOPTSIOONIDE maksustamisreeglid leevenevad. Edaspidi ei loeta erisoodustuseks töötajate optsioonide realiseerimist juhul, kui investor omandab täisosaluse optsiooni andnud ettevõttes ning töötajal võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid. Näiteks kui kolmeaastasest perioodist on ettevõtte müügi hetkeks möödas kaks aastat, siis kahe kolmandiku ulatuses optsioonide realiseerimist erisoodustusena ei maksustata. Samasugust proportsionaalse maksustamise põhimõtet rakendataks ka olukorras, kus optsioone omav töötaja saab raske vigastuse või sureb – sündmuse hetkeni välja teenitud optsiooni realiseerimine on maksuvaba. Vaata ka tulumaksuseadus.

KÜPSETELE ETTEVÕTETELE kehtestatakse madalam 14-protsendiline tulumaksumäär

Madalam tulumaksumäär kehtestatakse äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, mis on väiksem või võrdne äriühingu eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga. Seda ületav kasumijaotis maksustatakse jätkuvalt 20-protsendilise maksumääraga. Madalama määraga maksustatud ja füüsilisele isikule jaotatud kasumilt tuleb täiendavalt kinni pidada seitse protsenti tulumaksu. Madalam määr peaks motiveerima ettevõtjaid jaotama varasemat kontol seisvat kasumit ja hoidma ka tulevastel perioodidel kasumi jaotamist aktiivsena. Esimest korda saab madalamat määra kasutama hakata aastast 2019. Vaata ka tulumaksuseadus.

FIRMAAUTODE eratarbeks kasutamise maksustamine muutub võimsuspõhiseks

Maksustamine hakkab sõltuma sõiduauto võimsusnäitajast, mis on tugevas korrelatsioonis sõiduauto hinnaga. Erisoodustuse hinnaks saab 1,96 eurot kilovati kohta. Üle viie aasta vanuste sõiduautode puhul 1,47 eurot. Sellega väheneb ka ettevõtjate halduskoormus, kuna kaotatakse maksuarvestuse jaoks sõidupäeviku pidamise kohustus. Ainult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode puhul tuleb teha vastav märge autoregistrisse. Vaata ka käibemaksuseadus, tulumaksuseadus.

MUUTUB ETTEVÕTLUSES KASUTATAVATE SÕIDUAUTODE SISENDKÄIBEMAKSU KORRIGEERIMISE KORD

Kui soetatud sõiduauto, millelt on arvestatud 100 protsenti sisendkäibemaksu, kasutusotstarve muutub segakasutuseks kahe aasta jooksul, tuleb 50 protsenti soetuselt arvestatud sisendkäibemaksust koos intressidega tagasi maksta. Sõiduauto kasutusotstarbe muutumisel osaliselt ettevõtluses kasutatavaks sõiduautoks peab ettevõte käsitlema sõiduautot osaliselt ettevõtluses kasutatavana vähemalt ühe aasta, alates kasutusotstarbe muutumisest. Vaata ka käibemaksuseadus.

KÄIBEMAKSUKOHUSLASENA REGISTREERIMISE PIIMÄÄR tõuseb 40 000 euroni aastas. Sellest piirmäärast allapoole jääv ettevõte võib end soovi korral samuti käibemaksukohuslaseks registreerida, kuid ei pea seda tegema. Valikuvõimalus tekib umbes 15 protsendil käibemaksukohuslastest. Ettevõtted, mis pole end käibemaksukohuslaseks registreerinud, ei pea pidama käibemaksuarvestust ega esitama käibedeklaratsioone. Mõju riigieelarvele ehk saamata jääv käibemaks on hinnanguliselt 6,6 miljonit eurot. Vaata ka käibemaksuseadus.