Armeenlased käisid Rakveres renoveerimisega tutvumas

"Armeenia soovib peatselt luua uut elamuseadusandlust ja neile on oluline teiste üleminekuriikide samalaadne kogemus," rääkis EKÜL-i juhatuse esimees Andres Jaadla, kes on ühtlasi ka Euroopa Liidu kosmoseekspert. "Armeenias on küll seadusandluse kohaselt loodud meie korteriühistutega võrreldavad mudelid, aga praktikas ei toimi see nagu vaja. Majandus- ja justiitsministeeriumi, Jerevani linna ja teiste omavalitsuste esindajad tulidki õppima ja kogemusi vahetama, kuidas elamufondi säilitamine reaalselt toimima saada."

Külalised olid väga huvitatud Eesti ühistute õhksoojuspumpade ja päikeseenergia kasutamise kogemustest ning pidasid seda Armeenia kliimasse väga sobivaks.

Eesti Korteriühistute Liit on ühistute teemal koolitusi pidanud ning Eesti kogemust tutvustanud ka Valgevenes, Ukrainas, Gruusias ja Albaanias, Tuleva aasta suvel korraldab Eesti Korteriühistute Liit Tallinnas Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe liikmete üldkogu, mis toob Eestisse sadakond elamumajanduse tippjuhti ning eksperti Euroopa Liidust ja partnerriikidest.