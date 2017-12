Aqva spaa jõulutervitused on omanäolised kogu riigis

Spaa juht Roman Kusma rääkis, et tegemist oli juba neljanda korraga seesugust ideed teostada. "Algse mõtte autor oli turundusjuhina tööle asunud Pamela Maran. Möödunud aastast ta aga enam meil ei tööta, nüüd peame ise hakkama saama," rääkis Kusma.

Pildile seatakse kõik Aqva osakondade juhid ning nii valmiv jõulutervitus pole omanäoline mitte üksnes teiste spaade seas, vaid üldse Eesti ettevõtete seas.

Ühe pildi tegemine võtab aega korraliku tööpäeva, sest vajalikud on grimm, kostüümid ja muu selline. "Meid on pildistatud eraldi ja siis kokku monteeritud, aga on olnud ka ühispildistamisi," lisas Kusma. Viimane jõulukaart valmis Viitna kõrtsis. "Sooviksin neid (Viitna kõrtsi, toim.) kindlasti tänada, et meile sobiva miljöö võimaldasid," ütles spaa juht.