Mobiilirakendus aitab leida tasuvamat tööd

"Meie eesmärk on suurendada tööturu läbipaistvust," selgitas MeetFranki tegevjuht Kaarel Holm. "Et töötaja teaks, milline on tema tegelik väärtus, ja tööandja mõistaks, kas tema väärtuspakkumine on talentidele piisav."

Eestlased on väga altid oma palganumbreid kaasmaalastega võrdlema. "Juba esimestel päevadel nägime, et kasutajaaktiivsus kasvas tänu uuendusele mitmekordselt. Kui soovid teada, mitmendal kohal oled oma kuise brutopalgaga Eestis, siis tuleb alla laadida MeetFranki rakendus, kulutada maksimaalselt kaks minutit profiili täitmiseks ja seejärel saad väga selge ülevaate, kas palk on antud sektoris konkurentsivõimeline või mitte," rääkis Holm.

Alles septembri lõpus lansseeritud MeetFranki on tänaseks alla laadinud üle 24 000 kasutaja ja 850 ettevõtte. Ühtekokku on uue tööandjaga kokku viidud üle 4500 inimese. Suurem osa klientidest tuleb väljastpoolt Eestit. Eesti moodustab kliendibaasist vaid 24 protsenti. Lisaks Eestile ja Soomele leiab MeetFranki platvormilt tööpakkumisi õige pea ka Rootsis, Saksamaal, Taanis, Inglismaal, Hollandis, Prantsusmaal, Šveitsis ja Itaalias.

Nii iOS-ile kui ka Androidile mõeldud MeetFranki rakenduses on võimalik 90 sekundiga täita küsimustik, mille abil tuuakse välja inimese oskused, palgatase ning motivatsioon töökoha vahetamiseks. Kogu värbamise protsess on automatiseeritud, kuni inimesele on leitud potentsiaalne tööpakkumine ja teda tutvustatakse ettevõtte personalitöötajaga.